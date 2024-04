Bandeira da Síria - Unsplash

Publicado 14/04/2024 15:21

A Síria afirmou, neste domingo (14), que o Irã usou o seu direito à autodefesa ao atacar Israel no sábado à noite , em resposta a um bombardeio no consulado iraniano em Damasco, o qual o Irã atribuiu a Israel."A resposta do Irã é o direito legítimo à autodefesa" contra Israel, declarou por telefone o ministro das Relações Exteriores sírio, Faisal Mekdad, ao seu homólogo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, segundo a agência oficial de notícias Sana.