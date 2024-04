Imagem msotra o que parecem ser armas empunhadas durante uma festa de rua em Memphis, nos EUA - Reprodução

Publicado 21/04/2024 07:40 | Atualizado 21/04/2024 08:16

A polícia informou que duas pessoas morreram e seis ficaram feridas durante um tiroteio em Memphis, no estado do Tennessee, Estados Unidos, no sábado (21). Segundo as autoridades locais, o incidente aconteceu em uma festa de rua "que ocorria sem autorização”, com a presença de 200 a 300 pessoas.

O Departamento de Polícia de Memphis também informou que uma das vítimas está em estado crítico, enquanto outra já foi liberada do hospital. Os dois mortos são homens e ambos já haviam falecido quando as autoridades chegaram no local.

Inicialmente foram reportados 16 feridos, mas a própria polícai desmentiu a informação afirmando que o erro ocorreu devido aos "diversos relatos" recebidos de pessoas que presenciaram a confunsão.

Um vídeo gravado por uma das testemunhas mostra o momento em que os tiros começam a ser disparados após uma exibição de manobras com um carro de luxo. Em outra imagem é possível ver um grupo de pessoas empunhando o que parecem ser armas durante a festa.

| URGENTE: Várias pessoas baleadas em Memphis, Tennessee. Relatos de mortes e feridos. pic.twitter.com/dWbnbC9P4A — Carlos Salas (@CarlosS08594935) April 21, 2024

Em entrevista para a CBS, a chefe interina da polícia local, Celina Davis, afirmou "que há pelo menos dois indivíduos procurados por dispararem armas durante o incidente”. Uma mulher foi presa no local para prestar esclarecimento sobre a confusão.