Bombardeio no centro de Gaza - AFP

Publicado 21/04/2024 11:23

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou neste domingo que 34.097 pessoas morreram desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro.



Nas últimas 24 horas, pelo menos 48 pessoas morreram, segundo um comunicado do ministério, que também reportou 76.980 feridos em mais de seis meses de conflito.

A guerra explodiu após o ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel, no qual os milicianos mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço estabelecido pela AFP com base em dados oficiais israelenses.