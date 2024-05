Bombardeios constantes geraram cenário de destruição em Gaza - AFP

Bombardeios constantes geraram cenário de destruição em GazaAFP

Publicado 02/05/2024 11:24

A ONU afirmou nesta quinta-feira (2) que a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas, custará entre 30 e 40 bilhões de dólares (R$ 153 e R$ 205 bilhões) e exigirá um esforço sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial.



"As estimativas iniciais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a reconstrução da Faixa de Gaza superam 30 bilhões de dólares e podem alcançar 40 bilhões", declarou Abdallah al-Dardari, diretor do escritório regional para os Estados árabes do PNUD, em uma entrevista coletiva em Amã.

A guerra

Israel prossegue com a ofensiva em Gaza, iniciada em resposta ao ataque sem precedentes do Hamas contra seu território que matou 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Durante o ataque, os milicianos islamistas sequestraram quase 250 pessoas. Israel calcula que 129 permanecem retidas em Gaza e que 34 morreram em cativeiro.



O governo de Netanyahu enfrenta a pressão das famílias dos reféns, que protestaram nesta quinta-feira com fotografias das mulheres mantidas em cativeiro em Gaza diante da residência do primeiro-ministro, em Jerusalém.



A ofensiva aérea e terrestre iniciada por Israel em represália contra o Hamas deixou até o momento 34.596 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.



Ao menos 28 pessoas morreram em Gaza nas últimas 24 horas, segundo o Hamas, após vários bombardeios que atingiram o norte, centro e sul do território, reduzido a ruínas.

Região é bombardeada desde a primeira quinzena de outubro de 2023 AFP