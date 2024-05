Vladimir Putin, presidente da Rússia - AFP

Vladimir Putin, presidente da RússiaAFP

Publicado 12/05/2024 19:16

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destituiu seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, num momento de avanço das forças russas na Ucrânia. O vice-primeiro-ministro, o economista Andrei Belousov, assumirá como ministro da Defesa no lugar de Shoigu, que ocupou o cargo por anos. Essa mudança tem de ser aprovada pelos legisladores.

Shoigu agora deve assumir como chefe do Conselho de Segurança Nacional, substituindo Nikolai Patrushev, informou o Kremlin neste domingo, 12.

A reorganização ocorre enquanto Putin inicia seu quinto mandato e após mais de dois anos de guerra com a Ucrânia. A mudança também acontece semanas depois de Timur Ivanov, vice-ministro da Defesa encarregado de projetos de construção militar, ter sido preso por suposto suborno.

De acordo com a lei russa, todo o gabinete russo renunciou na terça-feira, quando Putin iniciou seu quinto mandato presidencial em uma pomposa cerimônia de posse no Kremlin.

O anúncio ocorreu enquanto milhares de civis fugiam da renovada ofensiva terrestre russa no nordeste da Ucrânia, que atingiu cidades e vilas com fogo de artilharia e morteiros, disseram as autoridades no domingo.

As intensas batalhas obrigaram pelo menos uma unidade ucraniana a recuar na região de Kharkiv, cedendo mais terreno às forças russas em áreas da chamada "zona cinzenta", perto da fronteira com a Rússia. Até domingo à tarde, a cidade de Vovchansk, com uma população de 17 mil habitantes antes da guerra, era um ponto focal da batalha.

Volodimir Tymoshko, chefe da polícia regional de Kharkiv, disse que as forças russas estavam nos arredores da cidade e se aproximavam de três direções. Um tanque russo foi visto em uma estrada importante que leva à cidade, acrescentou o oficial.

Uma equipe da Associated Press, estacionada em uma vila próxima, viu colunas de fumaça subindo da cidade enquanto as forças russas lançavam projéteis. As equipes de evacuação trabalharam sem parar durante todo o dia para retirar das zonas de perigo os residentes, a maioria idosos.

Pelo menos 4 mil civis fugiram da região de Kharkiv desde sexta-feira, quando as forças de Moscou iniciaram a operação, disse o governador Oleh Syniehubov, em um comunicado nas redes sociais. No domingo, ocorreram intensos combates na linha nordeste do front, onde as forças russas atacaram 27 localidades nas últimas 24 horas.

Analistas dizem que a campanha russa visa aproveitar a falta de munição na Ucrânia antes que os suprimentos ocidentais prometidos cheguem ao front. Os soldados ucranianos afirmaram que o Kremlin está usando a tática habitual russa de empregar um fogo desproporcional e ataques de infantaria para esgotar suas tropas.

Ao intensificar as batalhas naquilo que antes era uma zona estática da linha de frente, as forças russas ameaçam imobilizar as forças ucranianas no nordeste, enquanto realizam batalhas intensas mais ao sul, onde Moscou também está ganhando terreno. Isso ocorre depois que a Rússia intensificou, em março, seus ataques contra a infraestrutura e as populações ucranianas, o que, segundo analistas, era uma tentativa de Moscou de preparar o terreno para uma ofensiva.

Enquanto isso, um prédio de apartamentos de 10 andares desabou na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira, com relatos de oito mortos e 20 feridos. As autoridades russas disseram que o prédio desabou após ser alvo de projéteis ucranianos. A Ucrânia não comentou o incidente.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, disse que conter o avanço russo na região era uma prioridade e que as tropas de Kiev continuavam sua contraofensiva em sete vilarejos na região de Kharkiv. "Frustrar as intenções ofensivas russas é agora nossa tarefa número um. O sucesso nessa tarefa depende de cada soldado, cada sargento, cada oficial", afirmou.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que suas forças tomaram quatro vilarejos na fronteira da região ucraniana de Kharkiv, além dos cinco que relataram ter ocupado no sábado. Era provável que essas áreas estivessem pouco fortificadas devido à natureza dinâmica dos combates e ao bombardeio constante, facilitando o avanço russo.

As autoridades ucranianas não confirmaram os avanços de Moscou. Uma unidade ucraniana disse que foi forçada a recuar em algumas áreas e que as forças russas haviam tomado pelo menos mais um vilarejo no sábado à noite.

Tymoshko disse que as táticas russas em Vovchansk refletiam as usadas nas batalhas por Bakhmut e Avdiivka na região de Donetsk, onde intensos ataques aéreos foram acompanhados por vários assaltos de infantaria.

Em um vídeo no sábado à noite, a unidade Hostri Kartuzy, parte da seção de forças especiais da Guarda Nacional Ucraniana, disse que estava lutando pelo controle do vilarejo de Hlyboke.

"Hoje, durante combates intensos, nossos defensores foram obrigados a recuar de mais algumas de suas posições e outro vilarejo ficou completamente sob controle russo. Até as 20h, a luta pelo vilarejo de Hlyboke continua", disseram os combatentes no vídeo.

O Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, afirmou no sábado que considerava confiáveis as informações de que Moscou havia capturado Strilecha, Pylna, Pletenivka e Borsivika e que as imagens geolocalizadas também indicavam que as forças russas haviam tomado Morokhovets e Oliinykove. Descreveu os recentes avanços russos como "taticamente significativos".

Nos primeiros dias da guerra, a Rússia fez uma tentativa fracassada de capturar rapidamente Kharkiv, mas se retirou de seus arredores após cerca de um mês. No outono de 2022, sete meses depois, o exército ucraniano expulsou as tropas russas de Kharkiv.

Esse contra-ataque audacioso ajudou a persuadir os países ocidentais de que a Ucrânia poderia vencer a Rússia no campo de batalha e merecia apoio militar.