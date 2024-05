Richard Slayman recebeu o rim no dia 16 de março - Hospital Geral de Massachusetts

Publicado 12/05/2024 10:32 | Atualizado 12/05/2024 10:34

primeira pessoa a realizar um transplante com um rim de porco geneticamente modificado morreu neste sábado (11), quase dois meses após a cirurgia. O anúncio foi feito pelo Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, Estados Unidos, onde o procedimento foi realizado.

Richard Slayman, que tinha 62 anos, recebeu o órgão no dia 16 de março. Na ocasião, cirurgiões afirmaram que acreditavam que o rim de porco duraria pelo menos dois anos.

Em um texto, a família de Slayman afirmou estar "profundamente entristecida" com o repentino falecimento dele, mas disse se confortarem por ele ter inspirado tantas pessoas.

"Milhões de pessoas ao redor do mundo conheceram a história de Rick. Sentimos conforto pelo otimismo que ele proporcionava a pacientes ansiosos por um transplante. Para nós, Rick era um homem de coração gentil, com um senso de humor rápido, que era ferozmente dedicado à sua família, amigos e colegas de trabalho", disse o comunicado.

Eles agradeceram ainda à equipe de cuidados do Hospital Geral de Massachusetts e da Mass General Brigham. "Especialmente aos Drs. Williams, Dr. Kawai e Dr. Riella, que verdadeiramente fizeram tudo o que puderam para ajudar a dar a Rick uma segunda chance. Seus enormes esforços liderando o xenotransplante deram à nossa família mais sete semanas com Rick, e as lembranças feitas durante esse tempo permanecerão em nossas mentes e corações", afirmaram.

A equipe médica do hospital lamentou a morte do homem e afirmou que não havia qualquer indício de que a morte seja resultado do transplante. "Não temos indicação de que tenha sido resultado de seu transplante recente. O Sr. Slayman será para sempre visto como um farol de esperança para inúmeros pacientes transplantados em todo o mundo, e somos profundamente gratos por sua confiança e disposição em avançar no campo da xenotransplantação. Oferecemos nossas sinceras condolências à família e entes queridos do Sr. Slayman enquanto eles lembram de uma pessoa extraordinária cuja generosidade e bondade tocaram a todos que o conheceram", escreveram.

Segundo a família, após o transplante, Rick disse que uma das razões pelas quais ele passou por esse procedimento era para oferecer esperança às milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver. "Rick alcançou esse objetivo e sua esperança e otimismo permanecerão para sempre. Seu legado será aquele que inspira pacientes, pesquisadores e profissionais de saúde em todos os lugares." Eles pediram privacidade e respeito neste momento.