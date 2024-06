’’Skuldelev 5’ recriado está no porto de Roskilde - James Brook / AFP

Publicado 01/06/2024 14:41

Em frente a um fiorde no coração da Dinamarca, uma equipe de ferreiros está ajudando a reconstruir uma embarcação viking para desvendar os segredos de navegação milenares desses guerreiros nórdicos.

Uma equipe da National Blacksmith School do Reino Unido está ajudando a reconstruir o “Skuldelev 5”, um navio de guerra de 17 metros cujos restos estão em exposição no Museu de Roskilde .“Exploramos o máximo possível as técnicas usadas na época”, disse o professor Rowan Taylor à AFP, enquanto seus alunos esculpiam o ferro da âncora.De acordo com os arqueólogos, o navio fazia parte de uma frota de guerra. Ele foi encontrado junto com três outras embarcações no Fiorde de Roskilde em 1962, quase 1.000 anos depois de ter naufragado ao tentar proteger a entrada da cidade contra invasores.Metade de seu casco de carvalho sobreviveu, mas sua âncora não, por isso teve de ser reconstruída a partir de outra do mesmo período.O modelo, encontrado em Ladby, no centro do país, mede 1,26 metro de comprimento por 0,83 metro de largura e está conectado ao casco com uma corrente de 11 metros de comprimento.“Eles tinham menos acesso a recursos do que nós. Isso mostra a capacidade que eles tinham", diz Michael Phillips, um estudante de 28 anos.Depois de concluída, a nova âncora será suspensa em uma versão reconstituída do “Skuldelev 5”, que deverá ficar pronta em 2028.Desde a década de 1980, o Museu de Barcos Vikings de Roskilde exibe e restaura navios da época, usando técnicas arqueológicas experimentais.