Do trio, dois corpos foram encontrados e um segue desaparecidoReprodução / Tg1

Um último abraço entre três amigos, antes de serem levados pela correnteza de um rio. O registro, capturado em meio a uma inundação no rio Natisone, norte da Itália, na última sexta-feira (31), viralizou nas redes sociais. Os bombeiros já localizaram os corpos de Patrizia Cormos, de 20 anos, e Bianca Doros, 23. Cristian Molnar, 25, segue desaparecido.



Segundo autoridades locais, os três estavam passeando ao redor do rio, que atingiu níveis altos repentinamente, após dias com chuvas fortes.

De acordo com o jornal britânico 'The Telegraph', uma das mulheres chegou a ligar para a polícia no momento que a situação ficava perigosa. O resgate chegou ao local e os agentes pediram para que eles tentassem ficar próximos a uma ponte da região. No entanto, o trio não foi alcançado a tempo e acabou arrastado pelas águas.

Um bombeiro mergulhou para tentar alcançar o local onde as vítimas estavam, mas não conseguiu por causa da força da correnteza, conforme apontou o site 'Corriere del Veneto'. Um helicóptero chegou minutos depois dos jovens desaparecerem.

"As buscas continuam com todos os recursos que temos no terreno. Não vamos parar até encontrarmos o terceiro desaparecido. A esperança, embora reduzida, é encontrá-lo ainda vivo", afirmou Sergio Benedetti, sub-comandante do Corpo de Bombeiros, referindo-se a Cristian, que era namorado de Patrizia.