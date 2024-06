Yolanda Sánchez Figueroa - Reprodução / Internet

Yolanda Sánchez FigueroaReprodução / Internet

Publicado 04/06/2024 10:17 | Atualizado 04/06/2024 10:25

A prefeita de Cotija, no Oeste do México, Yolanda Sánchez Figueroa, foi assassinada nesta segunda-feira (3), um dia após a eleição de Claudia Sheinbaum como presidente do México . Ela já havia sido sequestrada no ano passado.