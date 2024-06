Primeiro debate entre os presidenciáveis acontecerá em 27 de junho - AFP

Publicado 04/06/2024 11:22

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou Donald Trump de "criminoso condenado" nesta segunda-feira (3), durante um evento de arrecadação de fundos no estado de Connecticut. É o ataque mais agressivo do mandatário desde que o seu adversário nas eleições de 2024 foi condenado por acusações de que teria feito pagamentos de campanha ilegais para manter o silêncio de um caso extraconjugal

"Pela primeira vez na história norte-americana, um ex-presidente que é um criminoso condenado está agora buscando o cargo da Presidência. Mas por mais perturbador que isso seja, mais prejudicial é o ataque total que Donald Trump está fazendo ao sistema de Justiça norte-americano", afirmou Biden para seus apoiadores.

O primeiro debate entre os candidatos acontecerá em 27 de junho. As eleições estão marcadas para o dia 5 de novembro.

Entenda a condenação

Trump se tornou o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser declarado culpado em um crime na Justiça americana, na última quinta-feira (30). No entanto, a sentença deve ser definida apenas em 11 de julho, segundo a "CNN".

A condenação é sobre reembolsos feitos ao seu ex-advogado Michael Cohen para retribuir o pagamento à ex-atriz pornô Stormy Daniels. O objetivo era impedir que ela tornasse público um caso com o magnata. O valor teria sido classificado ilegalmente como uma despesa de campanha em 2016.

As punições para o crime podem incluir o pagamento de multas, restituições ou até a prisão, a depender da evolução do caso. O republicano deve recorrer. No entanto, ele ainda poderia concorrer à presidência, mesmo se fosse preso - o que é pouco provável de acontecer, segundo analistas.