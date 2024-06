Gabriel Nocchi Macedo foi um dos pesquisadores que fez a descoberta - Reprodução / Universidade de Liège

Gabriel Nocchi Macedo foi um dos pesquisadores que fez a descobertaReprodução / Universidade de Liège

Publicado 14/06/2024 13:01 | Atualizado 14/06/2024 13:59

O papirologista brasileiro Gabriel Nocchi Macedo foi um dos pesquisadores a identificar o registro mais antigo de uma história de Jesus realizando um "milagre" em sua infância . O achado, escrito entre os séculos IV e V no Egito, foi publicado no último dia 4 de junho pela Universidade Humboldt de Berlim, na Alemanha, e confirmou o idioma em que o Evangelho da Infância de Tomé foi escrito.

"Nossas descobertas sobre esta cópia grega antiga confirmam a avaliação atual de que o Evangelho da Infância segundo Tomé foi originalmente escrito em grego", afirmou o pesquisador brasileiro.

fotogaleria

O documento estava abandonado na Biblioteca Estadual e Universitária Carl von Ossietzky, que os historiadores acreditavam ser apenas um documento do dia-a-dia. No entanto, após análise de Gabriel, que é da Universidade de Liège, na Bélgica, e do dr. Lajos Berkes, da universidade alemã, foi constatada a presença da palavra "Jesus" no texto, o que mudou tudo.

O texto remonta a uma famosa história do Evangelho da Infância de Tomé. O relato é sobre a "vivificação dos pardais", de quando Messias teria transformado pombos de barro em pássaros vivos, em evento que também ficou conhecido como o "segundo milagre".

O Evangelho da Infância de Tomé descreve a vida de Jesus dos 5 aos 12 anos e foi escrito durante o século II como uma forma de preencher as lacunas a respeito desta época da sua vida. No entanto, ela foi omitida da Bíblia por ser considerada inautêntica.