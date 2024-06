Apesar de mais novo que Biden, vídeos da equipe mostram que a idade cobra bilionário tanto fisicamente quanto em sua agilidade mental - Reprodução / Internet

Donald Trump está há meses tirando sarro de Joe Biden e se vangloriando de ser um líder enérgico frente a um idoso decrépito de 81 anos, mas a idade também não o perdoa e os 78 anos que completa nesta sexta-feira (14) já o cobram tanto a nível físico quanto em sua agilidade mental.



Quase todos os dias, a equipe do bilionário candidato às eleições presidenciais de novembro publica vídeos que mostram o presidente democrata tropeçando, gaguejando, abatido ou desorientado em atos públicos.



Esses fragmentos, editados à conveniência de Trump e que, às vezes, distorcem a realidade, ilustram, segundo eles, a incapacidade de Joe Biden para governar.



"Seu cérebro é puro nhoque agora", disse na quinta-feira Jason Miller, um dos assessores de Trump, ao comentar um vídeo do presidente no G7 na Itália.



Tubarões



Mas Trump também acusa o peso dos anos.



Na noite desta sexta-feira, o ex-presidente celebrará seu aniversário durante um comício na Flórida.



"Una-se a nós para comemorar o aniversário do MELHOR PRESIDENTE de todos os tempos", lê-se no convite, que pede aos participantes para irem vestidos com as cores da bandeira americana.



Joe Biden e Donald Trump têm apenas três anos e meio de diferença. Mas "está claro que existem diferenças físicas significativas" entre eles, destaca o cientista político Matthew Foster, o andar hesitante e rígido do presidente democrata.



Mas o especialista também destaca que Trump está espaçando mais seus comícios, repetindo temas e se lançando em retóricas longas e desconexas, "que lhe dão um ar de tio bêbado" e, sem dúvida, ilustram seu próprio envelhecimento.



Durante um comício em Las Vegas no domingo, o septuagenário embarcou em uma história muito confusa que misturava ataques de tubarões, baterias elétricas e eletrocussões, o que rendeu várias piadas entre os democratas.



A equipe de Joe Biden qualificou o discurso de "tresloucado".



Nos últimos meses, Donald Trump também confundiu os líderes da Hungria e Turquia, alertou que o mundo se dirige a uma Segunda Guerra Mundial (ao invés de uma terceira) e qualificou o assassino em série ficcional Hannibal Lecter de "homem maravilhoso".



"Quando estiver mal"



O líder republicano não está sujeito à transparência médica de seu adversário, o presidente democrata.



Como chefe de Estado, Joe Biden se submete a cada ano a exames de saúde e o médico da Casa Branca comunica o resultado aos jornalistas de maneira detalhada.



Na contramão de Biden, há anos não se sabe nenhum detalhe sobre o estado de saúde de Donald Trump, que é apaixonado por 'fast-food'.



Em meados de novembro, o republicano se limitou a publicar uma breve carta de seu médico na qual se afirma que ele possui uma "excelente" saúde e que havia emagrecido, sem especificar quanto.



No início de janeiro, o republicano assegurou que recentemente havia realizado um teste cognitivo e o havia superado "com grande sucesso". E prometeu: "Lhe avisarei quando estiver mal, acredito realmente que conseguirei dizer isso".



Não decisivo

Independente de quem vencer a eleição, tanto Donald Trump como Joe Biden seriam os presidentes americanos mais velhos a prestar juramento.



Mas os eleitores se importam com isso?



Matthew Foster, professor da American University, duvida.



"A verdadeira pergunta que devemos nos fazer é: alguém vai votar em Trump porque parece mais jovem e com mais energia?", disse o especialista, convencido de que os debates sobre economia, migração, criminalidade ou aborto pesarão muito mais.



Em um país polarizado, onde as eleições podem ser decididas por uma pequena margem de votos, a idade dos candidatos "não será o fator decisivo", assegura.