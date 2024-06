Presidente da Rússia, Vladimir Putin - Natalia Kolesnikova/AFP

Publicado 14/06/2024 15:23

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira (14) que cerca de 700.000 russos combatem atualmente na ofensiva contra a Ucrânia.



"Na zona de nossa operação militar especial há cerca de 700.000" soldados, declarou Putin, utilizando o termo oficial para se referir à invasão lançada em fevereiro de 2022, durante um encontro televisionado com soldados condecorados.

Em dezembro, o mandatário russo indicou que 617.000 homens participavam da operação. Esse anúncio chega depois de a Rússia lançar em maio uma grande ofensiva na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.



Moscou não costuma falar sobre as perdas sofridas durante o conflito. A última vez que divulgou um número oficial foi em setembro de 2022, quando anunciou que 5.937 soldados haviam morrido em combate.

A guerra

O confronto armado entre as nações teve início em fevereiro de 2022, com a invasão russa em meio à negociações entre Ucrânia e Otan para adesão à aliança militar.

A comunidade internacional tem condenado a intervenção russa na Ucrânia e tem apoiado o governo ucraniano com sanções econômicas e ajuda militar. No entanto, em diversos momentos o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky disse que a ajuda não era suficiente para conter o avanço russo e cobrou mais apoio dos aliados.



A guerra continua a causar tensões na região e a afetar as relações entre a Rússia e o Ocidente. Enquanto os esforços diplomáticos persistem, a resolução do conflito permanece incerta. Nesta sexta-feira (14), Putin afirmou que acredita que a Ucrânia irá retirar tropas de determinados territórios e desistir de aderir à Otan para negociar um acordo de paz.

Com informações da AFP.