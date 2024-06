Escavações descobriram oito degraus no sagrado Tanque de Siloé - Hananya Naftali / Twitter

Publicado 14/06/2024 16:35

Confira, a seguir, algumas das descobertas mais recentes de objetos e localidades históricas associadas ao Cristo.

Tanque de Siloé

Escavações no Tanque de Siloé descobriram oito degraus nunca vistos antes, onde Jesus teria curado uma pessoa cega. O achado foi divulgado pelo site americano "Fox News" em setembro de 2023. O local é considerado sagrado por cristãos e judeus e possui uma "idade" de cerca de 2700 anos.

O Tanque de Siloé funcionava como uma piscina, que foi construída em uma série de degraus para as pessoas sentarem durante o banho. Ele havia sido descoberto em 2004 durante obras de infraestrutura nos equipamentos de drenagem em Ofel, que fazia parte da antiga Jerusalém.

Pedra com referência a Cristo

Uma pedra com a frase "Cristo nasceu de Maria" foi encontrada em janeiro de 2021 por arqueólogos do Instituto de Antiguidade de Israel, no Vale de Jezreel, comunidade da cidade Tayibe. Segundo o site "The Times of Israel", esta foi a primeira evidência de igrejas cristãs em uma região primitiva árabe no país, há cerca de 1500 anos.

Segundo os historiadores, a surpresa não foi pela descoberta de igrejas na região, e sim pela época que elas foram construídas. "A importância da inscrição é que até agora não sabíamos com certeza se havia igrejas deste período nesta área", afirmou, na ocasião, o arqueólogo Walid Atrash.

Getsêmani

Nos últimos meses de 2020, uma banheira ritual judaica, datada do século I a.C., escavada em uma rocha foi descoberta em Getsêmani, o jardim onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação, em Jerusalém, segundo o portal "Vatican News".

Segundo o arqueólogo Padre Eugenio Alliata, do Studium Biblicum Franciscanum, até aquele momento, "não havia sido encontrado nada que remontasse ao tempo de Jesus" no local.