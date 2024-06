Ronnie Newman com a criança durante o assalto a agência bancária dentro do Wallmart - Reprodução

Publicado 19/06/2024 10:46 | Atualizado 19/06/2024 10:53

O FBI prendeu na segunda-feira (17) um suspeito que, segundo os agentes, roubou uma agência bancária localizada dentro do Walmart no Anderson Boulevard, em Fort Worth, no Texas, no início deste mês. As informações são da NBC DWF e Fox News.

De acordo com os investigadores, o crime aconteceu em 6 de junho. No dia, um homem com uma criança pequena sentada em um carrinho de compras apresentou uma nota a um caixa exigindo dinheiro. Após obter uma quantia não revelada, o suspeito saiu carregando a menina. Ele usava um boné de beisebol, óculos escuros pretos, uma "camisa de pesca" multicolorida, shorts cargo cáqui e sapatos "Hey Dude".Ronnie Newman, 44, foi preso em Mineral Wells, cidade localizada a uma hora do local do incidente, por volta das 19h30, pela Força-Tarefa Fort Worth Safe Streets da Divisão de Dallas do FBI. Registros online mostram que o suspeito já tem registro na polícia por roubo de propriedade. Os agentes não informaram qual a ligação entre o homem e a criança. Ele será acusado através do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Tarrant.Depois de pedir a ajuda do público para identificar o homem, o FBI disse ter recebido diversas denúncias e agradeceu a quem forneceu as informações. O Departamento de Polícia de Fort Worth e o Departamento de Polícia de Poços Minerais ajudaram na investigação.