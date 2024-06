Temperaturas atingiram 51,8ºC - AFP

Temperaturas atingiram 51,8ºCAFP

Publicado 19/06/2024 09:59 | Atualizado 19/06/2024 14:16

Ao menos 577 peregrinos morreram durante o hajj, a grande peregrinação muçulmana a Meca, que este ano aconteceu sob temperaturas extremas, segundo informes de diplomatas na Arábia Saudita.

fotogaleria

Ao menos 323 vítimas são egípcios, que morreram por doenças provocadas pelo calor, exceto um que faleceu por conta de feridas sofridas em uma dispersão desordenada de uma multidão, afirmou um dos diplomatas. O balanço disponibilizado é do necrotério do hospital de bairro Al Muaisem da cidade saudita, concluiu.O resumo não informa se as mortes aconteceram depois do início oficial do hajj, na última sexta-feira, ou se já tinham sido registrados falecimentos antes, entre os peregrinos que chegaram com antecedência ao local. Também foram registradas as mortes de 60 pessoas da Jordânia, de acordo com os diplomatas.Ao todo, os dados elevam para 577 o número de mortos este ano no hajj, segundo um balanço feito pela AFP, que também contabilizou falecimentos de peregrinos da Tunísia, Indonésia, Irã e Senegal.Na peregrinação do ano passado, morreram ao menos 240 peregrinos, em sua maioria cidadãos da Indonésia.