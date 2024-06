Putin e Kim Jong-un na Praça Kim Il-Sung - Reprodução / Vídeo

Putin e Kim Jong-un na Praça Kim Il-SungReprodução / Vídeo

Publicado 19/06/2024 12:20 | Atualizado 19/06/2024 12:31

fotogaleria

As ruas dos arredores da Praça Kim Il-Sung foram tomadas por apoiadores do regime para receber os chefes de estado, que tinham suas fotos espalhadas pelas avenidas da cidade. Eles assistiram a desfiles militares, com soldados e disparos simbólicos de canhões, e coreografias de dança.

O encontro também teve um concerto de gala do cantor pop Shaman, que foi um dos representantes oficiais de Putin durante as eleições presidenciais russas de março, segundo a "BBC". Ele cantou a música "We'll Stand Up", lançada no início de 2022 para marcar o Dia dos Defensores da Pátria da Rússia, que exalta valores nacionalistas.

Putin recebeu do governo norte-coreano bustos e outras artes que retratavam a si mesmo. Em troca, ele presenteou Kim Jong-un com uma limusine do modelo Aurus, o mesmo do carro oficial da presidência russa, além um jogo de chá e um punhal de adaga. As informações são da "TASS", agência de notícias estatal da Rússia.

A Coreia do Norte não recebia uma visita do comandante do Kremlin há 24 anos. O objetivo do encontro foi estreitar as relações entre os países. Ele ocorre em meio a preocupações crescentes sobre um acordo de armas no qual Pyongyang fornece a Moscou munições necessárias para alimentar a guerra da Rússia na Ucrânia.