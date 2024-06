Mulher é arrastada ao entrar em mar agitado em praia na Rússia - Reprodução / X

Publicado 19/06/2024 19:00

Rio - Uma mulher desapareceu após entrar no mar agitado da praia de Lazarevskoye, em Sóchi, na Rússia. Um vídeo, que circula nas redes sociais desde domingo (16), mostra o momento em que a jovem foi arrastada pelas ondas fortes. Equipes da região buscam por ela.

De acordo com o jornal russo "Izvestia", Equipe Regional de Busca e Resgate do Sul, do Ministério de Situações de Emergência da Rússia, buscam pela mulher, de 20 anos, moradora da região de Lipetsk, que desapareceu nas águas da praia de Lazarevskoye no dia 16 de junho.

A busca pela mulher desaparecida começou no mesmo dia. De acordo com informações atuais do Ministério de Situações de Emergência, as equipes já examinaram as águas dos distritos de Lazarevsky e Central de Sochi, a zona costeira e as águas a um quilómetro da costa.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a mulher ao lado de um homem, que parece ser seu companheiro, enquanto os dois entram no mar agitado. Ele ainda tenta segurar a jovem, mas não consegue devido à força da água. Nas imagens, é possível observar que a região parece enfrentar um mau tempo.



Além da mulher, outro homem de 24 anos, morador de Krasnoyarsk, também desapareceu no mesmo dia e na mesma área após nadar no mar em meio a uma tempestade. As buscas por ele também estão em andamento.