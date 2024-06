Kate Middleton em direção ao evento em homenagem ao aniversário do sogro, Charles III - Henry NIcholls / AFP

Após aparecer publicamente pela primeira vez desde j aneiro e em meio a um tratamento de câncer, Kate Middleton ficou desgastada e deve se afastar de compromissos nos próximos meses. É o que disse Katie Nicholl, correspondente de questões da família real, em entrevista ao programa "Entertainment Tonight" na última segunda-feira (17).

A princesa de Gales marcou presença no Trooping the Colour, evento que comemora o aniversário do monarca comandante do Reino Unido, neste caso o Rei Charles III, no último sábado (15).

"Ela ficou de pé por um longo período de tempo. Houve um momento em que ela estava assistindo ao desfile e lhe foi oferecido um assento, que ela aceitou com gratidão. Isso é apenas um reconhecimento de que ela não é tão forte, nem tão em forma, como era antes de entrar nesse tratamento", afirmou a correspondente.

Segundo Nicholl, a princesa não deve se expor por um tempo após o ocorrido. "Acho que provavelmente podemos imaginar que ela provavelmente teve um descanso longo e merecido depois. Não acho que podemos esperar vê-la em público por um tempo. Isso exigirá alguma recuperação", ponderou.

A jornalista também lembrou que a ida ao evento foi vontade de Kate. "Não houve pressão de ninguém sobre ela. Ela realmente queria fazer isso".

Tratamento