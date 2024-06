Luis Arce, presidente da Bolívia, bate de frente com Juan José Zúñiga - Reprodução / X

Publicado 26/06/2024 20:44 | Atualizado 26/06/2024 20:46

Viralizou nas redes sociais imagens que mostram o momento em que o Luis Arce, presidente da Bolívia, bate de frente com o ex-comandante do Exército Juan José Zuñiga, principal responsável pela tentativa de golpe de Estado, na tarde desta quarta-feira (26).

Nas fotos e vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o presidente boliviano falando algo com o militar, enquanto os dois estão cercados de aliados. Exaltado, Luis Arce discute com Zuñiga enquanto gesticula com o dedo em riste.

Luís Arce aqui no pique Salvador Allende: meteu o dedo na cara do general golpista Zuñiga e debelou no peito a tentativa de golpe de Estado na Bolívia pic.twitter.com/o5WwklBQad — William De Lucca (@delucca) June 26, 2024

Tanques e tropas ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde está a sede presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do palácio presidencial, por onde posteriormente entrou o general Juan José Zúñiga, comandante do Exército. Tropas militares e tanques foram deslocados nesta quarta-feira (26) para a sede do governo boliviano em La Paz e tentaram derrubar uma porta do palácio presidencial , conforme constataram jornalistas da AFP.Tanques e tropas ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde está a sede presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do palácio presidencial, por onde posteriormente entrou o general Juan José Zúñiga, comandante do Exército.

Segundo a televisão boliviana, o militar entrou no edifício por alguns momentos antes de sair caminhando. Pouco depois, o presidente Luis Arce convocou os bolivianos a se mobilizarem "contra o golpe de Estado".



"O povo boliviano é convocado hoje, precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, a favor da democracia", disse Arce em uma mensagem ao país junto a seus ministros no palácio presidencial.

General é preso

Após liderar uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce., Zúñiga foi capturado e conduzido até um veículo policial do lado de fora de um quartel militar. "Está preso, meu general!", indicou o vice-ministro de Governo (Interior), Jhonny Aguilera, segundo imagens da emissora estatal.



*Com informações da AFP