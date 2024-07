Parte da carga provavelmente seria enviada aos Países Baixos, de acordo com a polícia - AFP

Publicado 01/07/2024 14:19

As autoridades italianas anunciaram nesta segunda-feira (1º) a apreensão de mais de seis toneladas de drogas sintéticas procedentes da China, avaliadas em 630 milhões de euros (678 milhões de dólares, 3,79 bilhões de reais).

Um empresário de Milão, no norte da Itália, é alvo de uma investigação preliminar e dois cidadãos chineses foram detidos nos Países Baixos no âmbito das investigações, que acontecem em parceria com a agência judicial europeia Eurojust, informou a Alfândega italiana.

Os investigadores "apreenderam mercadorias procedentes da China que contêm o total de 6,337 toneladas de precursores de droga, que teriam permitido a produção de mais de 63 milhões de comprimidos de MDMA", acrescentaram as autoridades italianas.

A apreensão aconteceu no aeroporto de Malpensa, em Milão, durante uma inspeção de mercadorias declaradas na Alfândega como "revestimento em pó de poliéster", mas que, na verdade, eram "grãos de pó branco e flocos amarelados" não conformes.

O pó, analisado em laboratório, era PMK, um produto precursor do ecstasy que normalmente é utilizado na fabricação de perfumes.

A carga deveria transitar por uma empresa com sede em Milão e depósitos em Varese, também na região da Lombardia, antes de ser enviada aos Países Baixos.

A polícia dos Países Baixos, contactada pelas autoridades italianas, identificou o local de armazenamento, onde apreenderam dezenas de quilos de PMK, ketamina, metilamina e haxixe.