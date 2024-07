Manuel e Dulce Gonzalez celebravam o próprio casamento quando aconteceu o assalto na segunda-feira (1°) - Reprodução

Manuel e Dulce Gonzalez celebravam o próprio casamento quando aconteceu o assalto na segunda-feira (1°)Reprodução

Publicado 02/07/2024 11:42 | Atualizado 02/07/2024 13:58

Dois homens mascarados e armados invadiram um casamento para 50 pessoas e atiraram na cabeça do noivo na madrugada de segunda-feira (1°) em Saint Louis, no Missouri, Estados Unidos. A cerimônia acontecia no quintal da residência do casal e celebrava a união de Manuel e Dulce Gonzalez após uma década juntos e dois filhos. Após ser baleado, o homem foi levado às pressas para o hospital em estado crítico.

Segundo a polícia, o motivo da invasão foi uma tentativa de roubo. A dupla entrou na festa exigindo dinheiro e ordenando que os convidados não se movessem. Um deles saiu para vasculhar os bolsos e recolher os pertences das vítimas, enquanto o outro rendeu o noivo e o colocou sobre a mira de uma arma.

De acordo com o Fox 2 Now, o assalto deu errado quando o suspeito atirou contra a cabeça de Manuel sem aviso prévio. Em seguida, os dois fugiram deixando pra trás todos os pertecentes dos convidados. Para o canal americano, Yaribeth Peña, irmã da noiva, declarou que "eles não levaram nada, mas tiraram tudo de nós”.



Peña também afirmou que Dulce está “perturbada”, “deprimida” e “de coração partido” enquanto o marido luta para se recuperar. A cunhada de Manuel Gonzalez afirma que não viu o momento do disparo, já que estava correndo para dentro da casa. Ela suspeita que os ladrões atiraram no momento que o noivo procurava a carteira, imaginando que fosse uma arma, e que ambos pareciam ser adolescentes, devido a altura.

O sogro de Manuel contou ao New York Post que o genro chegou a fazer alguns movimentos com as mãos desde a internação, mas ainda não há previsão de melhoras. A cunhada descreveu a vítima como um “bom pai”, que trata a irmã com respeito e é conhecido como alguém de família e trabalhador.

A polícia conseguiu acesso as imagens das câmeras de segurança locais e trabalha para identificar os suspeitos. Até o momento nenhuma prisão foi feita.