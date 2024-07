Homem mais rico da Ásia organiza casamentos para pessoas mais pobres antes da cerimônia de seu filho - AFP

Publicado 02/07/2024 17:29 | Atualizado 02/07/2024 17:29

Navi Mumbai - O homem mais rico da Ásia, o magnata indiano Mukesh Ambani, iniciou, nesta terça-feira (2), as celebrações para do casamento do seu filho, organizando núpcias coletivas para 52 casais mais pobres.



Ambani, que tem 67 anos e é presidente da Reliance Industries, a empresa com a maior capitalização da bolsa indiana, participou com sua família da cerimônia com cerca de 800 convidados nas instalações da Reliance, em Navi Mumbai.