Bianca Censori e o rapper Kanye West - Reprodução/Redes sociais

Bianca Censori e o rapper Kanye WestReprodução/Redes sociais

Publicado 02/07/2024 17:56

Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, foi acusada de enviar pornografia a menores de idade em uma ação movida por ex-funcionários contra o cantor. O grupo também alegou que West criou um ambiente hostil, negligenciou o pagamento dos desenvolvedores de música e segregou pessoas pela etnia.

De acordo com o processo, no final de abril, a empresa do rapper anunciou o lançamento do "Yeezy Porn". Nessa ocasião, Bianca enviou um link com conteúdo adulto para um grupo de funcionários que trabalhava em outro projeto, entre eles um menor de 14 anos. O antigo chefe da equipe,Milo Yiannopoulos, também está sendo processado.

"Não foram colocadas medidas protetivas para evitar que os funcionários menores de idade da YZYVSN trabalhassem na Yeezy Porn, ou para impedir que eles fossem expostos e forçados a ver pornografia para realizar seu trabalho", afirma a ação judicial, segundo a revista "Hollywood Reporter".