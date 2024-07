Dahal Umesh ao lado da esposa. Ele era pai de dois filhos - Reprodução

Publicado 03/07/2024 11:04 | Atualizado 03/07/2024 11:34

Um pai de família foi espancado até a morte após tentar apartar uma briga durante um show em Nashville, capital do Tennessee, nos EUA. Dahal Umesh, de 41 anos, faleceu na terça-feira (2) devido a ferimentos graves na cabeça após quatro dias internado.

O crime aconteceu no último sábado (29) no estacionamento de um Top Golf, uma franquia americana de campos de golfe. A vítima, que era casado e pai de dois filhos, estava no andar inferior do estabelecimento, em um local para apresentações ao vivo com capacidade para 635 pessoas, curtindo o show da banda de rock "Mantra", promovido pela associação nepalesa local, quando a briga começou.

Segundo o "New York Post", a confusão se iniciou do lado de fora do auditório e levou as pessoas para o estacionamento. Neste momento, Umesh tentou pacificar a situação, mas levou um soco e bateu a cabeça no chão. Em seguida, um dos brigões acertou um chute no rosto do homem caído. Ele precisou ser levado as pressas ao hospital por causa da gravidade dos ferimentos.

Na segunda-feira (1°), a polícia de Nashville identificou e prendeu Bishal Rai, 26, como o responsável por chutar Umesh na cabeça. Ele foi detido em casa e irá responder por agressão agravada. O suspeito, que foi preso no ano passado por uma tentativa de estrangulamento, também teve o direito de fiança negado enquanto aguarda a audiência.

De acordo com os oficiais, as investigações ainda não terminaram e as buscas pelos demais partipantes da briga continuam.

Bishal Rai foi preso por chutar a cabeça de Umesh durante a briga Divulgação