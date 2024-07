O inusitado veículo foi multado pela sua aerodinâmica, mas pôde seguir a viagem - Divulgação / Crawford County Sheriff's Office

O inusitado veículo foi multado pela sua aerodinâmica, mas pôde seguir a viagemDivulgação / Crawford County Sheriff's Office

Publicado 03/07/2024 11:29

Policiais de um condado no estado de Missouri, nos Estados Unidos, abordaram um veículo decorado como um disco voador alienígena. Desde as laterais arredondadas e metálicas até a cúpula, o automóvel, que circulava em uma rodovia interestadual, viralizou nas redes sociais. Ele estava indo para o "UFO Festival", um evento sobre alienígenas e ufologia na cidade de Roswell, no Novo México, que acontece entre 5 e 7 de julho.

"Esses amigáveis humanoides, que vieram em paz, estavam indo para um festival. Tivemos uma breve conversa sobre o seu registro fora do estado, mas ele nos garantiu que cuidaria dessa questão quando retornasse a Krypton", brincou a página do Gabinete do Xerife no Condado de Crawford, referindo-se ao planeta fictício das histórias do herói Superman.

Os motoristas foram multados por causa do tamanho da aerodinâmica do veículo, que pode representar risco a outros pilotos, e pela placa do carro, que estava vencida, mas puderam seguir a viagem, segundo o portal "TooFab". O curioso ocorrido aconteceu na última sexta-feira (29).

Roswell é considerada a capital dos OVNIs (objetos voadores não-identificados) no planeta por causa de um famoso incidente que aconteceu na região em 1947, há 77 anos. Na ocasião, destroços foram encontrados em um campo do local. As Forças Aéreas afirmaram que eram restos de um balão meteorológico, mas muitos americanos desconfiam desta versão até hoje e acreditam que se tratava de restos de uma nave alienígena.