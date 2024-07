Pais da menina estavam em um barco no Lago Havasu - Divulgação/Facebook

Pais da menina estavam em um barco no Lago HavasuDivulgação/Facebook

Publicado 09/07/2024 16:19

Uma menina de apenas quatro meses morreu em um lago no Arizona, na última sexta-feira (5), devido ao calor intenso de 49ºC, segundo as autoridades. A criança e a família estavam em uma viagem para comemorar o feriado de 4 de julho, o Dia da Independência dos Estados Unidos. As informações são do jornal New York Post.

Os pais da menina estavam em um barco no Lago Havasu quando perceberam que a filha havia perdido a consciência. A família tentou reanimar a criança, mas sem sucesso. Os socorristas a transportaram de avião para o Hospital Infantil de Phoenix, mas ela não resistiu.

O país passa por uma onda de calor extremo. Neste sábado (6), um motociclista também morreu devido às altas temperaturas ao tentar atravessar o Vale da Morte , na Califórnia, com um grupo de pilotos.

Em suas redes sociais, a mãe da criança falou sobre a perda da filha. "Estamos mais do que devastadas, com o coração partido, não há palavras", escreveu Tanya Wroblewski. "Eu nunca vou entender por que você teve que nos deixar, você era simplesmente perfeita demais. Eu te amo infinitamente e vou te procurar em todos os lugares, anjo", disse.

O legista ainda não divulgou a causa oficial da morte.