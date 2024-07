Acidente ocorreu cerca de 70 quilômetros a oeste da cidade de Merafong - Reprodução

Publicado 10/07/2024 08:58

Doze crianças morreram nesta quarta-feira (10) na África do Sul quando o micro-ônibus que as levava para a escola perto de Joanesburgo capotou e pegou fogo depois de colidir com outro veículo, declarou o governo local.



O motorista do micro-ônibus também morreu e outras sete crianças foram levadas às pressas para o hospital, informou em comunicado o governo da província de Gauteng, a mais populosa do país e que inclui Joanesburgo e Pretória. A idade das vítimas é desconhecida no momento.



Nas imagens de televisão era possível ver o micro-ônibus totalmente destruído pelo incêndio. O acidente ocorreu cerca de 70 quilômetros a oeste da cidade de Merafong.



"Um micro-ônibus escolar privado se envolveu em um trágico acidente na área de Kokosi-Wedela, em Merafong, ceifando a vida de doze estudantes e seu motorista", explica o comunicado.



Além disso, "outros sete estudantes foram levados às pressas para um centro médico para receber assistência médica", acrescentou.



O ministro da Educação de Gauteng, Matome Chiloane, disse em comunicado que estava "profundamente triste com este trágico acontecimento".



"A perda das nossas crianças é um golpe devastador para a nossa comunidade e os nossos pensamentos e orações estão com as famílias dos estudantes falecidos e feridos", acrescentou.



A África do Sul tem uma das redes rodoviárias mais desenvolvidas do continente, mas também tem um dos piores registros de acidentes.