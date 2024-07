Comício de Donald Trump foi alvo de atentado a tiros - AFP

Publicado 14/07/2024 14:49 | Atualizado 14/07/2024 15:09

O homem morto durante atentado contra Trump foi identificado neste domingo, 14, como Corey Comperatore, um bombeiro de 50 anos de idade. Ele foi atingido por disparos de atirador em tentativa de assassinar o candidato a presidência dos EUA durante comício na Pensilvânia neste sábado, 13.

Comperatore, já atuou como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township, de acordo com um relatório do Pittsburgh Post-Gazette.

O atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos , foi morto por agentes do Serviço Secreto ainda no sábado. Ele atirou do telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do palco onde Trump discursava, efetuando múltiplos disparos. As autoridades acreditam que o homem agiu sozinho, porém a investigação tentará identificar se outras pessoas estão envolvidas no crime.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiron, disse a esposa do bombeiro o contou que sua morte foi a de um herói. Segundo ela, Corey se jogou sobre sua família para impedir que fossem atingidos pelos tiros.

''Corey era pai de duas meninas. Corey era bombeiro. Corey ia à igreja todos os domingos. Corey amava sua comunidade. Acima de tudo, Corey amava sua família,'' disse Shapiro, que ainda completou pedindo paz e menos hostilidade entre os líderes políticos.

''Todos os líderes precisam baixar a temperatura, abandonar o discurso de ódio que existe e buscar um futuro melhor e mais brilhante para esta nação.''

Além do bombeiro, única vítima fatal do atentado, outros dois espectadores ficaram gravemente feridos.

Donald Trump se pronunciou sobre o corrido e mandou "condolências para a família da pessoa que foi morta no comício e também à família da outra pessoa que ficou gravemente ferida".