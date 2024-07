Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken - AFP

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony BlinkenAFP

Publicado 31/07/2024





Durante um fórum em Singapura, Blinken evitou comentar diretamente o assassinato de Haniyeh, mas disse que alcançar um cessar-fogo na guerra entre Hamas e Israel é o "imperativo duradouro". O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (31) que um cessar-fogo em Gaza é "imperativo" após o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh , em Teerã.Durante um fórum em Singapura, Blinken evitou comentar diretamente o assassinato de Haniyeh, mas disse que alcançar um cessar-fogo na guerra entre Hamas e Israel é o "imperativo duradouro".

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, morreu em Teerã, anunciaram a Guarda Revolucionária do Irã e o movimento islamista palestino, nesta quarta-feira.



O Hamas trava desde outubro de 2023 uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza, um território que governa desde 2007, desencadeada pelo ataque sem precedentes de seus combatentes contra o sul do território israelense.

"O irmão, o líder, o mujahedin Ismail Haniyeh, líder do movimento, morreu em um ataque sionista contra sua residência em Teerã depois de comparecer à cerimônia de posse do novo presidente iraniano", afirmou o movimento palestino em um comunicado.

Líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado nesta quarta-feira Anwar Amro/AFP

O Catar condenou o assassinato e chamou o ocorrido de "crime atroz", além de fazer uma alerta contra uma "escalada perigosa" na região

Com informações da AFP.