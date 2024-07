Donald Trump, candidato à presidência dos EUA - Patrick T. Fallon/AFP

Publicado 31/07/2024 16:37

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, culpou os democratas pela escalada da inflação e reiterou críticas à vice-presidente americana, Kamala Harris, que deve ser a postulante da legenda governista nas eleições de novembro.

Já no começo de conferência da Associação Nacional de Jornalistas Negros, em Chicago, Trump criticou a organização do evento e reclamou da ausência de Harris. "Me disseram que minha oponente estaria aqui. Chego aqui e ela não está. Vocês me convidaram sob uma pretensão falsa", afirmou.

Questionado sobre a mensagem que pretende deixar à população, Trump disse querer acabar com a "invasão" de imigrantes ilegais por meio da fronteira com o México. No entendimento dele, a inflação está "destruindo a classe média" e é um "desastre" para o país.

Trump também acusou Harris de, por muito tempo, apenas se classificar com uma pessoa de ascendência indiana. "Não sabia que ela era negra até alguns anos atrás, quando ela se tornou negra. E agora ela quer ser conhecida como negra", criticou.