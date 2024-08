Meta controla Facebook, Instagram e WhatsApp - AFP

Publicado 31/07/2024 18:16

O grupo americano Meta anunciou, nesta quarta-feira (31), um lucro de 13,5 bilhões de dólares (R$ 76,4 bilhões, na cotação atual) no segundo trimestre do ano, superando as expectativas do mercado e provocando um aumento dos preços de suas ações.

A Meta, empresa matriz das redes sociais Facebook e Instagram, informou que as receitas nesse trimestre foram de 39 bilhões de dólares (R$ 220 bilhões), 22% a mais que no mesmo período do ano passado.

"Tivemos um trimestre forte, e a Meta AI está a caminho de se tornar o assistente de inteligência artificial mais usado do mundo ao final do ano", assinalou o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg.