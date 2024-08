Ucrânia realiza ofensiva em território russo - Reprodução

Publicado 13/08/2024 09:16 | Atualizado 13/08/2024 09:59

A ofensiva ucraniana na Rússia cessará se Moscou aceitar uma "paz justa" e acabar com a invasão da Ucrânia, afirmou a diplomacia ucraniana nesta terça-feira (13).



"Quanto mais cedo a Rússia concordar em restaurar uma paz justa (…), mais cedo cessarão as incursões das forças de defesa ucranianas em território russo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Georgiy Tykhy.

A Ucrânia controlava 800 km² na região russa de Kursk na segunda-feira à noite, segundo uma análise realizada nesta terça-feira pela AFP com base em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).



Kiev, por sua vez, reivindicou na segunda-feira o controle de 1.000 km² de território russo nesta região fronteiriça.



Depois de meses de retrocesso contra soldados russos na sua frente leste, a Ucrânia lançou em 6 de agosto o maior ataque em território russo desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.



Para efeito de comparação, a Rússia avançou 1.360 km² em território ucraniano desde o início de 2024, e as contraofensivas da Ucrânia no seu próprio território durante o mesmo período representaram apenas 20 km², segundo análise da AFP.