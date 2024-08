Cupom fiscal com a cobrança por dois copos de gelo - Reprodução / X

Publicado 13/08/2024 09:44 | Atualizado 13/08/2024 09:58

O espanhol Antonio Barbeito compartilhou em sua conta no X, antigo Twitter, um relato de que foi cobrado em 3 euros (R$ 18, na cotação atual) por cada copo de gelo servido em um restaurante em Minorca, uma ilha próxima a Ibiza, na Espanha. A história viralizou na rede social.

Adoro el turismo nacional y casi nunca salgo de España para apoyar a una comunidad tan importante como es la hostelera pero en una cuenta de 250 euros que te cobren 3 por hielo extra me parece extremadamente fuera de lugar. #menorca #hosteleria pic.twitter.com/EHDBSKgAPF — antonio barbeito (@barbeitovila) August 4, 2024

Antonio afirmou que "adora o turismo nacional", mas reclamou da cobrança. "Uma conta de 250 euros (cerca de R$ 1,5 mil) que te cobram três por gelo extra me parece extremamente fora de lugar", afirmou. Ele não quis expor o nome do estabelecimento e acabou pagando 6 euros (R$ 36) por fazer este pedido duas vezes.

Na foto do cupom fiscal, publicada no último dia 4 de agosto, é possível ver que ele comeu frutos do mar, como lagosta com ovos, tartar de camarão, mexilhões e lulas fritas, além de refrigerantes e sorvetes.