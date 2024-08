Israel quer manter tropas em Gaza ao longo da sua fronteira com o Egito, o que é negado pelo Hamas - Jack Guez/AFP

Publicado 16/08/2024 13:27

O Hamas não aceitará as "novas condições" de Israel em uma proposta apresentada durante as conversações em Doha que visam selar um cessar-fogo e a libertação dos reféns na guerra em Gaza, disseram autoridades do grupo terrorista à AFP nesta sexta-feira (16)

As "novas" condições de Israel incluem manter tropas em Gaza ao longo da sua fronteira com o Egito, disse uma fonte próxima ao caso, enquanto o Hamas exige "um cessar-fogo completo, uma retirada completa da Faixa, um retorno normal dos deslocados e um acordo de troca" sem restrições.