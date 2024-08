Coluna de fumaça saindo do telhado do Somerset House, às margens do Rio Tâmisa - AFP

Publicado 18/08/2024 11:56 | Atualizado 18/08/2024 12:02

Os bombeiros britânicos controlaram os "últimos focos" de um incêndio que surgiu neste sábado (17) no telhado do edifício histórico Somerset House, um centro de arte localizado no coração de Londres. Entre as principais obras está o autorretrato do pintor Van Gogh com a orelha cortada.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma espessa coluna de fumaça saindo do telhado do museu, um edifício histórico de 1796 localizado às margens do rio Tâmisa.