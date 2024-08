Caso aconteceu em Sanski Most, a 300 km da capital Sarajevo - Reprodução

Caso aconteceu em Sanski Most, a 300 km da capital SarajevoReprodução

Publicado 21/08/2024 08:49 | Atualizado 21/08/2024 10:02

Três funcionários de uma escola em Sanski Most, no noroeste da Bósnia, morreram nesta quarta-feira (21) por disparos de um colega, que abriu fogo com um fuzil automático nas instalações do colégio antes de tentar se matar, informou a polícia local.



"O homem utilizou uma arma militar, um fuzil automático, e matou três funcionários da escola e tentou se suicidar" no local, declarou um porta-voz da polícia cantonal Adnan Beganovic, à rádio nacional "BHR1".

O atirador matou um professor, um integrante da secretaria e um membro da diretoria. A investigação está em andamento.

A polícia foi acionada para o ocorrido às 10h15 (5h15 de Brasília). O colégio fica a cerca de 300 km de Sarajevo, capital do país.

Com informações da AFP.