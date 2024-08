Felipe David saiu pela janela de outro apartamento e foi até a criança - Reprodução / X

Felipe David saiu pela janela de outro apartamento e foi até a criançaReprodução / X

Publicado 22/08/2024 12:03

O brasileiro Felipe David Souza salvou uma criança com seis anos de cair do segundo andar de um prédio em Alicante, na Espanha. Ao ver que o jovem se pendurava na janela, com parte do corpo para fora, o homem de 29 anos, que trabalha como pedreiro, saiu na sacada de outro apartamento e foi até onde o garoto estava, empurrando-o para dentro da residência.

“Ouvi pessoas gritando, olhei pela janela e vi que o menino estava com metade do corpo para fora. Eu era a pessoa mais próxima e estava prestes a voltar para casa. Vi que conseguia alcançá-lo, apesar da altura considerável. Tenho um filho de sete anos e, quando vi aquela cena, pensei no meu filho”, afirmou Felipe, em entrevista ao canal "À Punt". O caso aconteceu na última segunda-feira (19).

O brasileiro também disse que ficou com medo da criança se assustar com sua presença, e por isso, a segurou pela camisa para colocá-la na parte de dentro. Os pais do jovem estavam dormindo no momento do ocorrido. A família está na cidade a férias, segundo a mídia local.

O brasileiro está sendo tratado como um herói pela imprensa espanhola. Ele vai receber uma distinção da Câmara Municipal em novembro, no Dia do Voluntário da Proteção Civil. "Você arriscou a sua vida para salvar a da criança e nós, da prefeitura, queremos agradecer e reconhecer o quanto este ato heroico possui valor incalculável", parabenizou o conselheiro de Segurança Julio Calero.