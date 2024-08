Embarcação da Guarda Costeira do Iêmen patrulhando o Mar Vermelho - Khaled ZIAD / AFP

Pelo menos 13 migrantes morreram e 14 estão desaparecidos após um naufrágio no Iêmen, informou neste domingo (25) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O navio partiu de Djibuti, no Chifre da África, com 25 etíopes e dois iemenitas a bordo, disse a agência. Entre os mortos estão 11 homens e duas mulheres. As buscas pelos desaparecidos continuam, acrescentou a organização.

"Esta última tragédia é um alerta claro para os perigos que os migrantes enfrentam nesta rota", disse Matt Huber, chefe interino da missão da OIM no Iêmen. O incidente ocorreu na última terça-feira (20), na costa da província de Taez.

Milhares de migrantes do Chifre da África atravessam o Mar Vermelho todos os anos para tentar chegar aos estados produtores de petróleo do Golfo, fugindo de conflitos, catástrofes naturais ou poucas perspectivas econômicas.

A OIM registrou mais de 97.200 chegadas de migrantes ao Iêmen em 2023, um número que ultrapassa o ano anterior.

Em junho e julho, outros barcos afundaram na costa do país mais pobre da Península Arábica e em guerra desde 2014.

A maioria dos migrantes que chegam a Arábia Saudita e países da região trabalham como pedreiros ou empregados domésticos.