O caso aconteceu no Hanlon Park, em BrisbaneReprodução / Google Street View

Publicado 09/09/2024 15:49

Um homem de 33 anos acusado de jogar café quente em um bebê de nove meses em Brisbane, na Austrália, fugiu do país um dia antes de ser identificado pelas autoridades locais. Um mandado de prisão foi expedido contra ele e a Polícia Federal australiana passou a colaborar com as investigações, segundo informações do jornal britânico "The Guardian".

O episódio aconteceu no último dia 27 de agosto. Segundo as buscas, a criança estava em um piquenique com a família em um parque da cidade chamado de Hanlon. Testemunhas afirmam que um "homem estranho" se aproximou deles e jogou o café, que estava em uma garrafa térmica, na cabeça do menino antes de fugir do local correndo.

Conforme a reportagem, os policiais acreditam que o homem conseguiu escapar da Austrália ao pegar um voo em 31 de agosto, horas antes da sua identidade ter sido descoberta, em 1 de setembro.

As dificuldades de confirmar o nome do suspeito fizeram com que os agentes pensassem se tratar de alguém com condições de esquivar das buscas. "Logo, ficou evidente para nós que esta pessoa conhecia as metodologias policiais e estava certamente realizando atividades de contra vigilância, o que tornou a investigação bastante complexa", disse.

O inspetor-detetive Paul Dalton, que chefia as buscas, não escondeu o seu sentimento em relação ao caso. "Essa provavelmente é uma das investigações mais complexas e, por vezes, frustrantes que eu já estive envolvido e comandei", disse.

As motivações do homem ter jogado café no bebê ainda não foram descobertas pela polícia, e é algo que a mãe da criança quer descobrir. "Eu só quero saber por que, por que ele [supostamente] fez isso? Estas são perguntas que podem sempre ficar sem resposta", afirmou a mulher, que não teve a identidade revelada pela reportagem. "Honestamente, eu choro todos os dias". O jovem já realizou três cirurgias.