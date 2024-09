Apple lança o iPhone 16 - Divulgação

Publicado 09/09/2024 17:08

Rio - Esperado e especulado pelos amantes de tecnologia, o iPhone 16 foi lançado pela Apple nesta segunda-feira (9). Entre as principais novidades no aparelho, se destacam o novo botão de controle de câmera, além no novo posicionamento das câmeras, que foram melhoradas. O telefone foi anunciado em quatro versões: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. O iOS 18 estará disponível como uma atualização de software gratuita na segunda-feira (16).

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

O iPhone 16 e o iPhone 16 Plus estarão disponíveis em cinco cores: preto, branco, rosa, azul-petróleo e ultramarino. Os novos aparelhos foram definidos pela Apple como 'feitos para durar', já que contam com vidro traseiro forte, um design resistente à água e à poeira, atualizações regulares de software e o Ceramic Shield de última geração. O design interno dos telefones foram reprojetado para permitir uma bateria ainda maior e dissipar melhor o calor, ao mesmo tempo em que facilita o serviço da bateria.

Uma das maiores novidades, o botão de controle de câmera, pode iniciar a câmera rapidamente, tirar uma foto e iniciar a gravação de vídeo. Com um simples deslizar de dedo, os usuários terão ainda diversas opções, como ajuste de zoom, exposição ou profundidade de campo. Além disso, os desenvolvedores poderão levar o controle de câmera para aplicativos de terceiros, como o Snapchat.

O botão funcionará também para desbloquear a inteligência artificial, permitindo uma rápida pesquisa por imagem. Os usuários poderão saber o horário ou as classificações de um restaurante, adicionar um evento de um folheto ao calendário ou identificar rapidamente um cão por raça com apenas uma foto, por exemplo.

Outra novidade foi a criação do botão de ação, que substitui a chave de silenciar o iPhone. Com o novo botão, os usuários poderão acessar uma variedade de funções com apenas um toque, como abrir rapidamente a câmera, a lanterna ou os controles; alternar entre Toque e Silêncio; reconhecer música com o Shazam; ativar Memorandos de Voz, Foco, Traduzir e recursos de acessibilidade como Lupa; ou usar Atalhos para mais opções.

Um dos pontos mais aguardados pelos fãs da Apple são as câmeras do iPhone, que foram melhoradas para o novo aparelho. Posicionadas uma sobre a outra, o design lembra os dos iPhones 11 e 12, diferente do implementado a partir do modelo 13, com as câmeras em diagonal.

A câmera Fusion de 48 MP permite uma opção de Telefoto de qualidade óptica 2x, que é como ter duas câmeras em uma, para que os usuários possam se aproximar do assunto para enquadrar facilmente uma foto. Além de fotos em ângulos mais amplos, a nova câmera Ultra Wide de 12 MP com foco automático permite fotografia macro. Ela também reúne até 2,6x mais luz para maior qualidade de imagem. Além disso, o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus agora tiram fotos e vídeos espaciais.

O vídeo agora pode ser capturado no Spatial Audio para uma audição imersiva com AirPods, Apple Vision Pro ou um sistema de som surround. Com a redução de ruído do vento, algoritmos de aprendizado de máquina (ML) reduzem o ruído indesejado para melhor qualidade de áudio.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Anunciados em quatro cores, titânio preto, titânio natural, titânio branco e titânio deserto, os iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max chegam com tamanhos de tela maiores e novos recursos criativos e inovadores de câmera profissional. Os aparelhos também contam com os novos botões de controle de câmera e de ação.

Mais potentes, os iPhones chegam com uma nova câmera Fusion de 48 MP com um sensor quad-pixel mais rápido e eficiente e a Apple Camera Interface, desbloqueando a gravação de vídeo 4K120 fps em Dolby Vision. O sensor quad-pixel pode ler dados 2x mais rápido, permitindo atraso zero do obturador para fotos ProRAW ou HEIF de 48 MP. Uma nova câmera Ultra Wide de 48 MP também possui um sensor quad-pixel com foco automático.

A poderosa câmera Telefoto 5x agora vem no iPhone 16 Pro e no iPhone 16 Pro Max, permitindo que os usuários capturem a ação de mais longe, não importa o modelo que escolherem. Os aparelhos agora tiram fotos espaciais, além de vídeos.

Os usuários poderão capturar 4K120 fps no modo Slo-mo ou Vídeo e ajustar a velocidade de reprodução após a captura no aplicativo Fotos, incluindo uma reprodução de um quarto da velocidade, uma nova opção de meia velocidade para um efeito de sonho e uma opção de quinta velocidade que corresponde a 24 fps.