Tripulantes da Falcon 9 horas antes do lançamentoSpaceX/Reprodução

Publicado 10/09/2024 21:22

Um bilionário, um piloto e duas funcionárias da SpaceX decolaram nesta terça-feira (10) do estado americano da Flórida, em uma missão que marca uma nova etapa da exploração comercial do espaço, que terá a primeira caminhada privada da História. O foguete Falcon 9 decolou nesta madrugada do Centro Espacial Kennedy, colocando em órbita a cápsula Dragon que transportará passageiros da missão Polaris Dawn.



A missão pretende atingir 1.400 km, a maior distância percorrida por uma tripulação desde as operações lunares Apollo, há mais de meio século.



"A cápsula vai viajar repetidamente pelas altitudes orbitais de mais de 10 mil satélites e de fragmentos de detritos espaciais”, publicou no X Elon Musk, responsável pela empresa espacial. “Não há margem para erro em nossos cálculos.”



O comandante da missão de cinco dias é o bilionário americano Jared Isaacman, que trabalha com a empresa de Musk há vários anos e financia parte da viagem, cujo custo não foi revelado. "Estaremos ali pelo menor tempo possível, o suficiente para coletar os dados que queremos", afirmou.

Um dos principais objetivos é testar os primeiros trajes espaciais da empresa, brancos e de aspecto futurista, durante uma breve saída da cápsula espacial.

"A mais do triplo da altitude da Estação Espacial Internacional, o entorno é completamente diferente em termos de radiação e micrometeoritos", explicou Isaacman em coletiva de imprensa no mês passado.



O passeio espacial, o primeiro realizado por astronautas não profissionais, ocorrerá às 06h23 GMT (03h23 em Brasília) de quinta-feira (12), diretamente da órbita mais baixa, segundo a SpaceX. É possível que seja transmitido ao vivo.