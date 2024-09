Mansão foi vendida por U$S 79 milhões (cerca de R$ 450 milhões) - Reprodução / Google Maps

Publicado 12/09/2024 14:34 | Atualizado 12/09/2024 14:34

O empresário brasileiro Leo Kryss vendeu uma mansão em Indian Creek, uma das regiões mais privilegiadas de Miami, nos Estados Unidos, por U$S 79 milhões (cerca de R$ 450 milhões). No entanto, ele não sabia que o comprador era Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo. Agora, o ex-dono do imóvel está processando a corretora Douglas Elliman, responsável pela negociação.

Por não saber quem era o interessado, Kryss aceitou vender a residência por um desconto de 7,1%, o que representou uma redução de quase U$S 6 milhões (R$ 33 milhões) no valor total. Ele afirmou que neste caso, a informação da identidade de quem estava comprando a casa era "altamente importante" para a definição do seu preço final.

O motivo é a possibilidade de Bezos juntar a sua nova propriedade com outra residência, vizinha à que Leo estava vendendo e que o bilionário e dono da Amazon também é dono.

Jay Parker, CEO da Douglas Elliman na Flórida, garantiu que a empresa também não sabia que Bezos era o interessado na transação, e pensava que a negociação acontecia com Benny Klepach, prefeito de Indian Creek Village. A história foi revelada pelo "The Wall Street Journal" nesta terça-feira (20).

Segundo o agente imobiliário Danny Hertzberg, é normal que compradores ricos mantenham suas identidades em sigilo para evitar que o preço seja elevado pelos vendedores, apontou o site "InfoMoney".