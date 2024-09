A modelo Kristina Joksimovic e o seu marido, Thomas - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 15:45

A modelo Kristina Joksimovic, de 38 anos, foi morta após ser estrangulada pelo seu marido em Basel, na Suíça. Para tentar ocultar o cadáver, ele triturou o corpo dela em um liquidificador e dissolveu os restos mortais em uma solução química. O caso foi divulgado pelo jornal britânico "Daily Mail".

O suspeito, chamado de Thomas, 41, confessou à Justiça ter enforcado a esposa, mas alegou legítima defesa e que ela tentou o atacar com uma faca, versão que é contestada por um relatório médico forense, segundo o canal suíço "FM1 Today". O homem foi preso um dia depois que os resquícios de Kristina foram encontrados.

Uma autópsia concluiu que as partes do corpo foram despedaçadas com uma serra, uma faca e uma tesoura de jardim. O caso aconteceu no último mês de fevereiro e o marido teve um pedido de liberação de custódia negado pela Justiça nesta quarta-feira (11).

Joksimovic, que era mãe de dois filhos, foi vencedora do Miss Suíça 2008. Amigas e familiares da modelo publicaram comentários lamentando a morte e expressando surpresa pela situação. "Nunca na minha vida pensei que algo assim aconteceria", disse Nadine Vinzens, campeã do Miss Suíça 2002.

No entanto, outros defendem que alertas já eram visíveis. Uma fonte revelou ao portal suíço "Blick" que o relacionamento de Kristina e o marido "estava em crise há meses" e que a polícia supostamente havia sido chamada para resolver um caso de agressão física.