Estátua da Virgem do Vale foi inaugurada no último dia 7 de setembroReprodução / Turismo Catamarca

Publicado 16/09/2024 11:46

O governo da província de Catamarca, noroeste da Argentina, inaugurou uma estátua da Virgem do Vale com 52,42 metros de altura. As visitas guiadas estão disponíveis aos fins de semana, das 11h às 18h, e exigem reserva antecipada por causa da capacidade limitada do local. O monumento supera, em tamanho, o Cristo Redentor, que possui 38 metros de altura.

Localizada na cidade de El Rodeo, ela é acessada por uma escada de 117 degraus e possui uma capela em seu interior, além de um mirante de 360º, que pode ser utilizado para ver as cidades vizinhas, segundo o jornal "La Nación".

A estátua foi inaugurada no último dia 7 de setembro, data em que se comemora o "Dia do Milagre" em Catamarca. A celebração é uma homenagem à Virgem do Vale, para quem é atribuída a proteção da região durante um terremoto que atingiu a província em 2004.

"Queríamos fazer algo que fosse útil para a comunidade e para o turismo, que as pessoas pudessem aproveitar e que os devotos pudessem vir e ficar diante da imagem", afirmou o empresário Walter D’Agostini, líder do projeto, à Rádio Rivadavia. "Levou quase nove anos, não falamos de dinheiro porque não quero calcular. O esforço e o sacrifício que foram feitos foram muito grandes", disse.

"Meus pais vieram da Europa após a Segunda Guerra Mundial para trabalhar. Chegaram a Catamarca e foi muito difícil não conhecer o idioma, o contato com as pessoas, foi muito difícil para eles estarem aqui. Minha mãe se tornou devota da Virgem do Vale. Em agradecimento, diziam-nos que Catamarca os recebeu e que deveríamos fazer coisas para o benefício da sociedade", contou Walter.

De acordo com a reportagem, a inauguração gerou controvérsia entre visitantes e turistas por causa dos preços, que foram considerados altos e variam de 5.000 a 20.000 pesos argentinas (cerca de R$ 29,31 a R$ 117,23).