Guerra entre Rússia e Ucrânia foi iniciada em fevereiro de 2022 - AFP

Guerra entre Rússia e Ucrânia foi iniciada em fevereiro de 2022AFP

Publicado 16/09/2024 11:53

O governador interino da região russa de Kursk, onde Kiev lançou uma ofensiva surpresa no início de agosto, ordenou, nesta segunda-feira (16), a evacuação de cidades localizadas a menos de 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, por razões de "segurança".

"Com base em informações operacionais, para garantir a segurança, o Estado-Maior regional decidiu pela evacuação obrigatória das localidades dos distritos de Rylsky e Khomutovsky, localizadas em uma área até 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia", escreveu Alexei Smirnov no Telegram.

O governador, que fez um apelo aos moradores para que "compreendam a situação atual" e "sigam as recomendações" das autoridades, não especificou os nomes das cidades ou o número de pessoas retiradas.

Existem dezenas de aldeias e cidades no raio de 15 quilômetros acima mencionado.

A Ucrânia lançou, em 6 de agosto, um ataque na região russa de Kursk que surpreendeu Moscou, avançando centenas de quilômetros quadrados e tomando dezenas de localidades.

A operação, iniciada mais de dois anos depois do início da ofensiva russa na Ucrânia, é a maior realizada por um exército estrangeiro em território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

Mais de 150 mil pessoas foram evacuadas desde o início da operação, segundo Moscou.

O anúncio foi feito no momento em que a Rússia lançou uma contraofensiva na região, onde recuperou o controle de pelo menos 12 localidades na semana passada.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, convidou a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) nesta segunda-feira a visitar a região de Kursk ocupada pela Ucrânia, o que o Kremlin qualificou como uma "provocação pura".