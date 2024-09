Homem diz que flagrou uma nave voando sobre a pequena cidade de Choteau, Montana (EUA) - Reprodução de vídeo

Publicado 23/09/2024 14:48 | Atualizado 23/09/2024 14:53

Um homem capturou imagens de um Objeto Voador Não Identificado (Ovni) sobrevoando sobre uma pequena cidade dos EUA. As imagens mostram o que parece ser uma nave giratória, com luzes piscantes voando sobre Choteau, no estado de Montana, que tem uma população de pouco mais de 1.700 pessoas.

Isso acontece no momento em que Montana foi apontada como um ponto crítico para avistamentos extraterrestres , com visitantes frequentemente relatando relatos de OVNIs.

"Minha mulher e eu estávamos sentados no deck dos fundos olhando as estrelas. Fazemos isso todas as noites. Pouco depois das 22h, minha mulher disse 'é uma estrela cadente?', o que achei estranho, porque se fosse eu não teria tempo de olhar. A árvore perto de mim estava bloqueando a direção que ela estava olhando, então me levantei e olhei, e meu queixo caiu", escreveu o homem em uma rede social.

A postagem incluía três pedaços separados de filmagem mostrando uma luz no céu que parece estar girando descontroladamente. De acordo com o homem, a visão fez com que sua mulher chorasse enquanto as luzes pairavam sobre a cidade por alguns minutos antes de voar para longe.

"A nave parecia enorme, a quilômetros de distância. Observamos por 2-3 minutos enquanto ele continuava voando para longe, e então ele simplesmente desapareceu. Nenhum barulho, ele simplesmente desapareceu", disse ele, mencionando como ela tinha várias luzes piscando e girando, enquanto uma luz laranja-avermelhada giratória estava na parte inferior.