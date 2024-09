Furacão Helene deixou rastro de destruição nos EUA - AFP

Furacão Helene deixou rastro de destruição nos EUAAFP

Publicado 27/09/2024 20:52

O furacão Helene causou pelo menos 33 mortes e grandes inundações em todo o sudeste dos Estados Unidos nesta sexta-feira (27), deixando milhões de pessoas sem eletricidade.



Ao menos 14 pessoas morreram na Carolina do Sul, 11 na Geórgia, 7 na Flórida e uma na Carolina do Norte, segundo o balanço mais recente das autoridades locais.

Estradas, casas e comércios ficaram submersos após Helene tocar a terra perto de Tallahassee, capital do estado da Flórida, durante a noite, avançando em direção ao norte, embora tenha se enfraquecido e se tornado uma tempestade tropical.O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou sobre "inundações históricas e catastróficas" e alertou para súbitas elevações das águas em Atlanta, a maior cidade da Geórgia, assim como nas Carolinas do Sul e do Norte.Foram previstas chuvas de até 300 milímetros de chuva nas montanhas dos Apalaches, com áreas isoladas recebendo ainda mais precipitação.Em Perry, uma cidade próxima ao ponto em que Helene atingiu a costa como um furacão de categoria 4, com ventos de até 225 km/h, as casas ficaram sem eletricidade e um posto de gasolina foi destruído.Na Flórida, o governador Ron DeSantis disse que os danos do Helene excederam os dos furacões Idalia e Debby, que impactaram a mesma região de Big Bend, ao sudeste de Tallahasee nos últimos 13 meses. "É um verdadeiro golpe para essas comunidades", disse à Fox News."Sou da Flórida, então estou meio acostumado, mas em certo momento fiquei muito assustado. Parecia que minha casa ia voar", disse à AFP Larry Bailey, de 32 anos, que passou a noite abrigado em sua pequena casa de madeira com seus dois sobrinhos e sua irmã.Cerca de 400 milhas (aproximadamente 643 km) ao norte, na cidade de Erwin, Tennessee, estava ocorrendo uma operação dramática de resgate em um hospital perigosamente isolado pela água e mais de 50 pacientes e funcionários ilhados no teto, segundo imagens da TV local.O governador da Geórgia, Brian Kemp, indicou 11 vítimas fatais no estado, entre eles um socorrista, e disse que a cidade de Valdosta identificou 115 estruturas gravemente danificadas, com várias pessoas presas em seu interior.As autoridades do condado de Pinellas, na Flórida, confirmaram cinco mortes relacionadas à tempestade.Na Carolina do Norte, outra morte foi confirmada na queda de uma árvore sobre uma casa, informou o corpo de bombeiros.Com o tufão Yagi atingindo a Ásia, a tempestade Boris levando chuvas para a Europa e as inundações extremas no Sahel, setembro tem sido um mês muito chuvoso em nível global.Cientistas vinculam alguns fenômenos meteorológicos extremos diretamente ao aquecimento global causado pelo ser humano, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões claras sobre o mês em curso.