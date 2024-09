Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Jack Guez/AFP

Publicado 30/09/2024 12:53

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu nesta segunda-feira (30), em uma mensagem direcionada ao povo iraniano, que "não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar", enquanto seu Exército bombardeia posições do Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

"Não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar", afirmou Netanyahu em uma declaração em inglês em vídeo, na qual disse aos iranianos que seu "regime mergulha a região cada vez mais na escuridão e na guerra".

"Todos os dias, seus fantoches são eliminados. Perguntem a Mohamed Deif [chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, que Israel garante ter matado em julho em Gaza]. Perguntem a [Hassan] Nasrallah [chefe do Hezbollah morto por Israel no Líbano no último sábado]. Não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar", declarou o primeiro-ministro israelense.

"A cada momento, o regime aproxima vocês, o nobre povo persa, do abismo. A grande maioria dos iranianos sabe que seu regime não se importa minimamente com eles", acrescentou.

As declarações de Netanyahu foram feitas horas depois de o porta-voz iraniano ter indicado que seu país não pretende destacar combatentes no Líbano ou em Gaza para confrontar Israel.

Anteriormente, o presidente do Irã, Massud Pezeshkian, visitou o escritório do Hezbollah em Teerã para "prestar homenagem" a Nasrallah, de acordo com o site do governo iraniano.

O grupo islamista libanês começou a lançar foguetes em direção ao norte de Israel no dia 8 de outubro, afirmando agir em apoio ao seu aliado Hamas, o movimento islamista palestino em guerra contra o Exército israelense na Faixa de Gaza desde que seus combatentes realizaram um ataque mortal no sul de Israel no dia 7 de outubro.