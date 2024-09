John David Ashton morreu na última quinta-feira (26) em Colorado, Estados Unidos - Reprodução / YouTube

John David Ashton morreu na última quinta-feira (26) em Colorado, Estados UnidosReprodução / YouTube

Publicado 30/09/2024 11:32 | Atualizado 30/09/2024 11:36

O ator John David Ashton morreu aos 76 anos em Colorado, Estados Unidos, enquanto enfrentava um câncer. A informação foi confirmada pela assessoria do artista, que não divulgou o tipo da doença, para o veículo americano "TMZ". Ele ficou conhecido por interpretar o personagem John Taggart na franquia de comédia "Um Tira da Pesada".

Nos dois primeiros filmes da saga, lançados em 1984 e 1987, Taggart é um detetive parceiro do protagonista Axel Foley (Eddie Murphy), que tenta resolver crimes em Los Angeles. O longa "Um Tira da Pesada 4" foi lançado em 2024, com a participação de Ashton e outros atores do elenco original.

fotogaleria

"John deixa um legado de amor, dedicação e trabalho. Sua memória estará para sempre com sua esposa, filhos e netos, assim como com seus irmãos, irmãs e todos que o amavam. O impacto de John no mundo será lembrado e celebrado pelas próximas gerações", afirmou o empresário do ator, Alan Somers. A morte aconteceu na última quinta-feira (26).

Ashton, que nasceu em 22 de fevereiro de 1948, trabalhou por cerca de 50 anos em Hollywood e marcou presença em mais de 200 filmes. Entre outros trabalhos notáveis, estão "Fuga à Meia-Noite" (1988), longa em que foi um dos protagonistas ao lado de Robert de Niro, "Alguém Muito Especial" (1987) e "Instinto Secreto" (1994).